Pedro Sousa falha encontro de pares com Gastão Elias devido a lesão

O português Pedro Sousa está afastado da competição de pares do Estoril Open, no qual deveria estrear-se ao lado de Gastão Elias, devido a uma lesão no pé esquerdo, confirmou esta terça-feira o tenista.

Em declarações à Lusa, o número 107 do ranking mundial assumiu que a entorse sofrida durante o encontro de segunda-feira, da primeira ronda de singulares, no qual perdeu com o norte-americano Reilly Opelka por 7-6 (7-2) e 6-4, "não permite" disputar o encontro com Gastão Elias frente à dupla constituída por Ben Mclachlan e Matwe Middelkoop.

"Estou com dores e o fisioterapeuta diz que está fora de questão. É uma entorse no mesmo pé que torci há pouco tempo", explicou o tenista, de 30 anos, após a avaliação médica.

Pedro Sousa deixou em aberto a participação no 'challenger' de Braga, que conquistou em 2018 e cujo início está marcado para a próxima semana: "Braga vai ser difícil, mas como posso jogar só na quarta-feira ainda vamos esperar uns dias".