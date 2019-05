Tsitsipas conheceu Samaris e admitiu: «Agora sou benfiquista»

Em sessão noturna, foi a vez de Stefanos Tsitsipas ter de controlar os nervos perante o vento, durante a sua vitória diante do argentino Guido Andreozzi, por 6-3 e 6-4."Estava chateado [no encontro], o meu treinador [e pai] disse-me para ser paciente. Mas nem sempre consegui. Mas, no geral, mantive-me bastante calmo e, depois desses momentos de frustração, subi à rede para conseguir ângulos e isso ajudou-me a controlar os pontos, o que foi importante para a minha vitória. Além disso, também servi bem", assumiu o helénico.Depois do encontro, Tsitsipas teve a chance de conhecer o seu compatriota Andreas Samaris, médio internacional grego que vive em Portugal e joga no Benfica desde 2014. Os dois trocaram camisolas e o número 10 ATP acabou a conversa a assegurar que, a partir de agora, é mais um adepto... do Benfica."Agora sou benfiquista. Adorei conhecer o Andreas, pareceu-me uma pessoa muito interessante e disse-me que era meu fã. Eu adoro futebol, não sigo a Liga portuguesa mas agora terei de começar a fazê-lo", confessou o tenista de 20 anos, que fez questão de perguntar ao compatriota quantos pontos faltavam às águias para somarem um 37º título nacional. "Sete pontos em três jogos", confirmou Samaris, também ele orgulhoso de Stef.