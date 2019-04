João Sousa diz que Popyrin é um adversário "muito forte" no Estoril Open

O tenista português João Sousa vai iniciar a defesa do título do Estoril Open, que decorre até domingo no Clube de Ténis do Estoril, frente ao australiano Alexei Popyrin, adversário que qualificou de "muito forte".

"É um jogador muito jovem, que tem vindo a evoluir muitíssimo nos últimos anos. Vai ser um encontro difícil. É muito forte, serve muito bem e tem pancadas muito fortes do fundo do 'court'. Tive oportunidade de treinar com ele no ano passado e sei como ele joga. Agora, é acreditar em mim, dar o meu melhor e tentar vencer", afirmou o vimaranense, 51.º colocado do ranking ATP.

O jovem australiano, de 19 anos, foi campeão júnior de Roland Garros, em 2017, e este ano já alcançou a terceira ronda do Open da Austrália e a segunda ronda do Masters 1.000 de Indian Wells, antes de eliminar Gastão Elias na ronda inaugural do 'qualifying' do Estoril Open.

Antes de definir a estratégia a utilizar diante de Popyrin, João Sousa confessou que falará "com o Gastão [Elias] para saber como foi o encontro dele", mas assegurou manter "as mesmas expectativas de sempre" no Clube de Ténis do Estoril.

"Tenho muita vontade de fazer um bom torneio e a ambição máxima, como sempre. Estou com muita garra e tenho o extra de jogar em casa e com o apoio do público, que, no ano passado, foi fundamental para vencer este título. Acredito que o público vai assistir em massa e tentar ajudar-me a alcançar essa vitória", assinalou o número um nacional.