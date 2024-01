Open da Austrália: Borges travado por Medvedev, Alcaraz segue em frente

A caminhada histórica de Nuno Borges no Open da Austrália foi interrompida esta segunda-feira pelo russo Daniil Medvedev, que eliminou o tenista português para se apurar para os quartos de final em Melbourne Park, tal como o espanhol Carlos Alcaraz.

Chegou ao fim o sonho do jogador natural da Maia, 69.º colocado no ranking ATP, ao perder diante do número três do mundo e duas vezes vice-campeão do primeiro 'major' da temporada (2021 e 2022) em quatro sets, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-4), 5-7 e 6-1.

Depois de se tornar no primeiro português a atingir os oitavos de final do 'Happy Slam' e no segundo em torneios do Grand Slam, após João Sousa no Open dos Estados Unidos em 2018 e Wimbledon em 2019, Nuno Borges, de 26 anos, deu boa réplica na Rod Laver Arena, mas os 34 'winners' e 34 erros não forçados de Medvedev, face aos 54 pontos ganhantes e os 66 erros não provocados do representante nacional, foram determinantes para encerrar o duelo ao fim de três horas e sete minutos.

"Ele foi muito agressivo. A dada altura, cada bola que eu deixava mais curta ele atacava. Teve muito mérito. Fez 'amortis' inacreditáveis, fiquei muito impressionado. Fazer 'amortis' contra mim pode ser muito eficaz, se forem bem executados, e os dele foram excelentes", elogiou o campeão do Open dos Estados Unidos de 2021.

Consumado o triunfo sobre Nuno Borges, que já tem a entrada no 'top 50' mundial assegurada, Daniil Medvedev garantiu pela terceira vez, nos últimos quatro anos, uma vaga no lote dos oito finalistas em Melbourne Park, onde pode recuperar a liderança do ranking ATP caso vença o torneio e Carlos Alcaraz e Novak Djokovic não cheguem às meias-finais.

O próximo adversário do moscovita e antigo número um mundial será o polaco Hubert Hurkacz, nono classificado na hierarquia ATP, que hoje superou o 'wild card' francês Arthur Cazaux (122.º ATP) em três sets, por 7-6 (8), 7-6 (7) e 6-4, depois de sobreviver a 18 ases do jovem adversário, de 21 anos.

A fechar a sessão noturna do quadro de singulares masculino, o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, derrotou em sucessivas partidas o sérvio Miomir Kecmanovic (60.º ATP), com os parciais de 6-4, 6-4 e 6-0, ao fim de uma hora e 49 minutos.

"Adoro jogar aqui e mostrar o meu melhor nível. Sinto-me em casa, o que é sempre bom, por isso espero sentir-me melhor a cada dia", comentou em 'court' o jovem, de 20 anos, após conquistar uma vaga nos quartos de final de um 'major' pela sétima vez.

Já o alemão Alexander Zverev (6.º ATP) precisou de quatro horas e cinco minutos para levar a melhor numa dura batalha contra o britânico Cameron Norrie (22.º ATP) em cinco partidas, decididas com os parciais de 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 e 7-6 (10).

Garantido o regresso aos quartos de final, pela terceira vez na carreira, o germânico, de 26 anos, vai ter pela frente um duelo com o tenista de Múrcia, que fará a sua estreia no 'top 8' em Melbourne. No confronto direto, lidera Zverev (4-3), mas no último encontro disputado num torneio do Grand Slam, no Open dos Estados Unidos em 2023, venceu Alcaraz.

Enquanto no torneio masculino os quartos de final vão ser disputados por jogadores todos do 'top 10' mundial, o quadro feminino de singulares hoje foi contemplado com mais algumas qualificações surpreendentes, nomeadamente a da checa Linda Noskova (50.ª WTA), da 'qualifier' Dayana Yastremska (93.ª WTA) e da russa Anna Kalinskaya (75.ª WTA).

A jovem Noskova, de 19 anos, beneficiou da desistência de Elina Svitolina, a contas com um problema nas costas, quando liderava por 3-0, ao passo que a ucraniana Yastremska surpreendeu a bielorrussa Victoria Azarenka, campeã do Open da Austrália em 2012 e 2013 e semifinalista há um ano, por 7-6 (8-6) e 6-4.

A moscovita Kalinskaya, por sua vez, bateu a 26.ª cabeça de série Jasmine Paolini, pelos parciais de 6-4 e 6-2, e a jovem chinesa Qinwen Zheng (15.ª WTA), de 19 anos, derrotou a francesa Oceane Dodin (95.ª WTA), por 6-0 e 6-3, juntando-se à bielorrussa Aryna Sabalenka e à norte-americana Coco Gauff, únicas sobreviventes do 'to 10' mundial, nos quartos de final nos Antípodas.