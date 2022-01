Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

21 vezes Nadal: A história do tenista que nasceu para vencer e ultrapassou Federer e Djokovic Com 18 anos ganhou o primeiro Grand Slam. Com 35 conquistou o 21.º e ocupa o trono da modalidade... sozinho