Advogado garante ser "claramente irracional" dizer que Djokovic apela a "sentimento antivacina"

Novak Djokovic viu esta sexta-feira o visto cancelado pela segunda vez , desta feita pelo ministro da imigração australiana, Alex Hawke. Na reação à decisão, o advogado do tenista sérvio, condenou a sustentação da decisão que, garantiu, não ter fundamento."O Sr. Hawke escolheu tirar da Austrália um homem de boa reputação e prejudicar a sua carreira por causa dos comentários que fez em 2020. Ele não tem base racional para dizer que a decisão que toma é para evitar um maior sentimento antivacina, que o Djokovic está a tentar minimizar. É claramente irracional dizer que o Djokovic esteja a apelar a um sentimento antivacinação. É uma abordagem radicalmente nova do governo federal", revelou à comunicação social Nicholas Wood, que ainda tem esperanças de ver Djokovic em prova"O senhor Djokovic tem jogo marcado para a noite de segunda-feira. Nessas circunstâncias, estamos muito preocupados com o tempo até à competição", acrescentou.