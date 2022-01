Advogados de Djokovic revelam infeção de Covid-19 para justificar isenção médica

Novak Djokovic terá testado positivo à Covid-19 em dezembro, segundo dados apresentados este sábado pela defesa do tenista sérvio em tribunal em Melbourne. De acordo com os representantes legais do número 1 mundial, este terá sido o motivo para a isenção médica que lhe foi concedida para poder entrar no país para disputar o Open da Austrália, sendo que segundo as mesmas alegações o primeiro teste positivo à Covid-19 terá sido a 16 de dezembro.Desta forma, defendem os advogados, Djokovic poderá entrar efetivamente no país, tendo já sido mesmo pedido às autoridades que lhe permitam deixar o hotel onde se encontra instalado desde quarta-feira para poder treinar de olho no primeiro Grand Slam da temporada.Esta informação surge poucas horas depois de ter sido divulgado um comunicado da Tennis Australia, na qual o organismo refere que foi garantido aos tenistas não vacinados que poderiam entrar no país caso tivessem contraído Covid-19 nos últimos meses. Algo que, a confirmar-se o teste positivo de Djokovic no mês passado, lhe garante desde logo entrada no país para disputar o torneio.