Após duras críticas, tenista espanhol recua: «Esforços feitos na Austrália são admiráveis»

O tenista espanhol Roberto Bautista já veio pedir desculpa pelas declarações que vieram a pública criticando duramente a organização do Open da Austrália.





"Quero pedir desculpas a todas as pessoas que se ofenderam com o vídeo que foi publiquei recentemente", refere Bautista em comunicado, referindo que se tratou "de uma conversa privada e tirada do contexto".Explicações que surgem depois de terem sido divulgadas duras críticas do tenista, que comparou o isolamento a "estar numa prisão mas com wifi" "Tanto eu como o meu treinador estamos a seguir os protocolos para evitar qualquer contágio e garantir o regresso à competição com máxima segurança", refere o comunicado de Bautista: "São tempos difíceis para os atletas e para a sociedade em geral. Agradeço a todas as pessoas que estão a fazer com que seja possível competir novamente. Bem como a todos aqueles que lutam contra a Covid-19 no dia a dia. Os esforços que têm sido feitos na Austrália para evitar a propagação do vírus são admiráveis", sublinha agora.