Autoridades australianas recusam entrada de Novak Djokovic: sérvio vai ser deportado hoje

Ponto final na novela... pelo menos até ver. As autoridades australianas cancelaram o visto de Novak Djokovic e recusaram a sua entrada no país, depois de terem considerado que o tenista sérvio não deu provas suficientes para comprovar a exceção médica que havia garantido.De acordo com o site 'The Age', o número 1 mundial foi informado de que tem de deixar o país durante o dia de hoje (quinta-feira na Austrália). Os seus advogados estarão já a preparar um recurso na tentativa de travar a deportação. Caso este recurso seja recusado, Djokovic voltará a casa e não poderá disputar o Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, onde entrava como campeão em título."A ABF vai continuar a garantir que aqueles que chegam à nossa fronteira cumprem as nossas leis e requisitos de entrada. A ABF pode confirmar que o Sr. Djokovic não apresentou provas satisfatórias para preencher esses requisitos e o seu visto foi, por isso, cancelado. Os cidadãos estrangeiros sem visto válido ou com um visto cancelado serão detidos ou deportados da Austrália", explicou a autoridade fronteiriça australiana em comunicado.Lembre-se que toda a polémica começou quando Djokovic assegurou a entrada no país através de uma exceção médica, que lhe permitiria superar o controlo fronteiriço sem estar vacinado contra a Covid-19. A situação levou a uma resposta do governo, com a garantia de que essa mesma exceção teria de ser comprovada. Posteriormente surgiu um outro problema, já que o visto que foi pedido para entrar no país não permitiria exceções deste tipo.