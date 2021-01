Confinamento no Open da Austrália: quartos pequenos, sem janelas nem limpeza

"Quartos pequenos e sem janelas. Pouca comida e nada adequada a um desportista de elite. E nenhuma limpeza". Assim são as condições do hotel que o Open da Austrália designou especialmente para os profissionais - tenistas, treinadores, staff ou mesmo jornalistas - que testem positivo à Covid-19 cumprirem a quarentena, segundo relata este sábado o jornal 'Marca'.





Até ao momento, são dez os profissionais que testaram positivo.De acordo com a publicação espanhola, durante os 10 ou 14 dias de quarentena - consoante a variante do novo coronavírus -, não há qualquer serviço de limpeza nos quartos, sendo que os 'hóspedes' também não podem comprar qualquer tipo de produto de limpeza e o lixo permanece no quarto por um mínimo de 24 horas até que possa ser despejado.Os quartos estão vigiados por seguranças nos corredores do hotel e há multas de 20 mil dólares australianos (cerca de 12.600 euros) a quem tentar fugir.