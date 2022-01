Depois da deportação, os patrocinadores: Lacoste vai analisar conduta de Novak Djokovic

Depois de ter visto o governo australiano cancelar o seu visto e deportá-lo por causa da ausência de vacinação contra a Covid-19 e também por irregularidades quanto a outra documentação - algo que levou à sua ausência no primeiro Grand Slam da temporada -, Novak Djokovic pode ver-se agora a braços com mais um problema. Que poder ter impacto na sua carteira... A Lacoste, uma das suas principais patrocinadoras, anunciou a intenção de conversar em breve com o sérvio, de forma a "esclarecer os eventos que sucederam durante a sua presença na Austrália".Relativamente às outras patrocinadoras do sérvio, como a Peugeot, a Hublot ou o ASICS, foram contactadas pela CNN Business para esclarecer as suas posições, mas recusarma fazer qualquer comentário. Ao todo, segundo a 'Forbes', o número 1 mundial encaixa cerca de 26 milhões de euros em patrocínios.