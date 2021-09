Eurosport garante transmissão do Open da Austrália por mais 10 anos

O Eurosport anunciou esta quarta-feira ter chegado a acordo com a Tennis Australia para a transmissão em exclusivo do Open da Austrália para os próximos 10 anos, ou seja, até 2031. Primeiro Grand Slam de cada temporada, o torneio mantém-se assim numa emissora que já se pode considerar a sua casa, já que é transmitido pelo Eurosport desde 1995.





Para além da cobertura da competição, o Eurosport e o Discovery irão colaborar com a Tennis Australia para criar conteúdos de entretenimento e ‘lifestyle’ por forma a contar as histórias mais relevantes do torneio que vão para além dos ‘courts’. Para mais, estão também já garantidos os direitos para o mercado europeu de torneios de preparação para este Grand Slam, nomeadamente o ATP de Adelaide."Estamos muito satisfeitos pela parceria com a Tennis Australia e por aprofundar o nosso acordo com eles em torno do que é uma das jóias da coroa da temporada de ténis. Tradicionalmente, oferecemos uma cobertura de ténis líder para um público amplo que desfruta dos torneios de Grand Slam e das histórias que importam dentro e fora dos courts, seja em qual das plataformas que escolhem para assistir à ação. A extensão da nossa parceria a longo prazo com o Open da Austrália, significa que podemos fazer mais e chegar ainda mais longe. Utilizando como recurso todo o alcance e profundidade dos canais e plataformas do Discovery para trabalhar com a Tennis Australia podemos chegar a novos públicos, revelar novas histórias e desempenhar um papel ainda maior no crescimento do torneio", disse Andrew Georgiou, presidente de Desportos do Discovery, em alusão a este novo entendimento.Já por parte do Tennis Australia, Craig Tiley mostrou-se também satisfeito. "Durante mais de 25 anos, o Eurosport contribuiu para levar o melhor do Open da Austrália a toda a Europa e estamos muito satisfeitos por ampliar esta colaboração histórica. Estamos ansiosos para dar vida à nossa cobertura inovadora através do Eurosport e das suas plataformas e para partilhar as melhores histórias e todo o conteúdo sobre os jogadores dentro e fora dos courts, tanto em janeiro como durante o resto do ano", disse o CEO da Tennis Australia e diretor do torneio.Durante o Open da Austrália 2021, foram registadas audiências recorde na App do Eurosport com um aumento de 36% no consumo de vídeo em comparação com 2020 e um aumento de 84% em minutos visualizados em comparação com 2020. Houve também aumentos consideráveis de utilizadores únicos nas plataformas digitais Eurosport durante o Open da Austrália (+ 61% vs 2020), com um crescimento significativo no Reino Unido (+ 244% vs 2020), Itália (+ 90%), Alemanha (+ 53%) e Espanha (+ 25%).