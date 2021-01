Frederico Silva estava no voo com um infetado e vai fazer quarentena na Austrália

Frederico Silva estava no terceiro voo rumo à Austrália, para disputar o Australian Open, que tinha um infetado com Covid-19 a bordo. O tenista português, acompanhado pelo treinador Pedro Felner, fica agora em isolamento durante 14 dias, sendo que o mesmo já aconteceu com mais de 50 jogadores, entre outros dois voos. No entanto, o caldense, que viajou de Doha após ultrapassar o qualifying no Qatar, explicou que pode haver uma hipótese de encontrar uma forma de treinar até ao fim do mês, embora se trate de um cenário pouco provável nesta altura.





"Vinha nesse voo me que houve um positivo. Soubemos há cerca de uma hora e depois houve uma vídeo-chamada para nos informar dos procedimentos. Vamos ter ficar em quarentena os 14 dias. Até agora é essa a informação que temos. Como quem deu positivo não foi um jogador, vão tentar criar uma bolha dentro da bolha para que possamos treinar. Embora não estejam muito confiantes que isso venha a ser possível, a organização vai tentar fazer isso para que possamos treinar antes do final do mês", contou-nos Frederico Silva.