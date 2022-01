Irmão de Djokovic: «Novak não é um criminoso, mas sim um atleta»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os pais, Srdjan e Dijana, e o irmão mais novo de Novak Djokovic, Djordje, vieram esta quinta-feira a público explicar toda a polémica que envolve o tenista sérvio, atual número um da hierarquia mundial, que se encontra desde ontem [quarta-feira] retido na Austrália depois de as autoridades australianas terem recusado o seu visto na chegada ao país. O único membro da família que não esteve presente foi o irmão do meio, Marko, que se encontra em Marbella, como dá conta o jornal espanhol 'Marca'.





"Novak não violou nenhum protocolo, tinha documentação igual aos tenistas que entraram no país. Quando chegou à Austrália foi alvo de uma grande ofensa diplomática. Foi interrogado por funcionários das autoridades fronteiriças. Durante os primeiros 45 minutos, pôde comunicar com a família e logo depois tiraram-lhe o telemóvel e não pudemos entrar mais um contacto com ele durante três horas e meia. Depois tomaram a decisão de que não poderiam aceitar o seu visto para permanecer na Austrália e que não poderia defender o seu título e estabelecer um recorde", começou por dizer Djordje Djokovic, em declarações aos meios de comunicação sérvios.

"O meu irmão não é nenhum criminoso, mas sim um atleta. A última informação que nos deram é que o tribunal ordenou às autoridades locais para que não o deportassem até à manhã de segunda-feira. Imediatamente depois se soube que não o vão deixar entrar na Austrália nos próximos três anos", prosseguiu.

Já Srdjan Djorkovic, pai do tenista, endereçou uma mensagem irónica ao primeiro ministro australiano, Scott John Morrison. "Célebre primeiro ministro desse longínquo e belo país natural, atue de acordo com os seus princípios, que nada têm a ver com os nossos princípios. Somos humanos e o senhor não o é. Sairemos à rua porque Novak é Sérvia e a Sérvia é Novak. Estão a pisá-lo a ele e ao povo sérvio. Queriam colocá-lo de joelhos, não só a ele como ao nosso país. Somos um povo sérvio orgulhoso, cujo representante e líder é o nosso Novak. Não se renderá. Está na prisão, o nosso Novak é um prisioneiro desses bastardos", vincou.

Para Srdjan já só restam três alternativas ao líder do Partido Liberal. "Deixar Novak regressar ao seu país, admitir o seu erro e humilhar-se à frente do mundo inteiro e deportá-lo de regresso. A terceira opção prende-se ao facto de esperarmos que o tribunal seja independente e tome uma decisão justa", finalizou.