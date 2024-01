Já há hora para o encontro dos 'oitavos' do Open da Austrália entre Nuno Borges e Medvedev

O braço de ferro entre Nuno Borges e Daniil Medvedev, nos oitavos de final do Open da Austrália, está marcado para a próxima madrugada, nunca antes das 2h30, hora de Portugal continental. O encontro vai ser disputado na Rod Laver Arena, court principal do torneio.Recorde-se que o tenista português fez história ontem ao garantir a qualificação para os 'oitavos', batendo o búlgaro Grigor Dimitrov, 13.º do ranking ATP. Depois de perder o primeiro set, por 6-7, o tenista português, de 26 anos, venceu os dois seguintes por 6-4 e 6-2 e o quarto, no tie break, por 7-6, num jogo que teve a duração de 3 horas e 5 minutos.