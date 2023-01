Jenson Brooksby afasta número três mundial no Open da Austrália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O norueguês Casper Ruud, número três do mundo, foi eliminado esta quinta-feira na segunda ronda do Open da Austrália pelo norte-americano Jenson Brooksby, 39.º do ranking ATP.

Ruud perdeu por 6-3, 7-5, 6-7 (4/7) e 6-2, num encontro que durou quase quatro horas.

Brooksby, de 22 anos, vai agora enfrentar o compatriota Tommy Paul, 35.º do ranking mundial, por um lugar nos oitavos de final.

De fora do Open da Austrália ficou também, igualmente na segunda ronda, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois mundial, eliminado por outro norte-americano, Mackenzie Mcdonald.