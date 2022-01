Nadal e as acusações de Shapovalov: «Cometeu um erro mas é bom rapaz»

Rafael Nadal considerou "um milagre" a vitória desta terça-feira frente a Denis Shapovalov no Open da Austrália, que o colocou nas meias finais da competição. No final da partida, o tenista espanhol comentou as declarações do canadiano, que considerou que o número cinco do ranking ATP tem "tratamento preferencial" , justificando o porquê de ter demorado mais entre pontos e sets."Não sei como ganhei, foi um milagre. Comecei a sentir-me cansado e mal no final do segundo set. É incrível estar aqui, há dois meses não sabia se poderia jogar de novo [graças à lesão no pé ]. Não me senti bem do estômago durante a partida e mediram-me a pressão, os sinais vitais, e estava tudo bem com o meu corpo", explicou Nadal, que considerou o encontro um "exercício de sobrevivência"."Já não tenho 21 anos. Sinto-me bem fisicamente a nível de mobilidade, mas as condições estavam muito difíceis. Foi um exercício de sobrevivência e resistência. Parecia impossível de vencer. Tive uma insolação e o meu estômago estava a fechar-se à medida que me mexia. Aproveitei aquele tempo para descansar um pouco mais. Sempre que vou à casa de banho, contam os segundos para eu sair de lá. Não culpo Shapovalov, cometeu um erro mas é bom rapaz".O espanhol justificou ainda o porquê de ter demorado "mais 30 segundos que o normal" entre pontos. "Precisava disso e o árbitro agiu corretamente. Eu cumpro as regras. Acredito que ele tenha feito asneira ao protestar. Há uma nova regra, o 'toilet break', e eu segui-a. Não acho que tenha um tratamento preferencial, os grandes jogadores não têm vantagens. Acho que lhe custou a aceitar a derrota e descarregou a frustação, mas não vou entrar em polémicas".Recorde-se que Shapovalov chamou "corrupta" à arbitragem, algo que o levou, logo após o jogo, a desculpar-se.