Nadal emocionado após conquista do Open da Austrália: «Não sabem o quanto lutei...»

Rafael Nadal conquistou este domingo o Open da Austrália , ao bater na final o russo Daniil Medvedev, tornando-se o jogador da história com mais títulos em Grand Slams. No final do encontro, o espanhol deixou muitos elogios ao rival e garantiu que este é "um dos momentos mais emocionantes" da sua carreira."Sei que é um momento difícil para o Medvedev, sei o que é passar por isto. Parecer que se tem o troféu na mão e depois deixa-se escapar. Em primeiro lugar, queria dar-lhe os parabéns, a ele e à família. Foi um dos jogos mais emotivos da minha carreira e partilhá-lo com ele foi uma honra", começou por dizer Nadal.E prosseguiu, lembrando a difícil caminhada que enfrentou até ao dia de hoje. "É incrível. Há um mês e meio não sabia se ia conseguir regressar e voltar a jogar ténis, e hoje estou aqui frente a todos vocês com este troféu. Não sabem o quanto lutei para estar aqui, e agradeço a todo o apoio que tenho recebido desde que aqui cheguei. Ter tudo isto durante estas três semanas tem sido incrível e será algo que estará no meu coração para o resto da minha vida, muito obrigado", referiu emocionado, antes de deixar alguns agradecimentos."A toda a minha equipa, a toda a minha família, que sabem o quão difícil isto tem sido... não seria possível sem eles. Não me quero esquecer de ninguém. Todas as pessoas relacionadas a este evento são incríveis, todos os patrocinadores. Muito obrigado por apoiarem todos os atletas. Foram momentos muitos difíceis para organizar torneios destes nos últimos dois anos, mas vocês são muito bons. Desejo-vos o melhor e agradeço todo o apoio que nós, jogadores, recebemos da vossa parte".O tenista espanhol garantiu ainda que este não será o seu último Open da Austrália. "Há um ano diria que era provável que fosse o último. Mas parece-me que ainda tenho muita energia!", concluiu.