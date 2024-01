Nuno Borges confessa que viveu uma 'experiência incrível' no Open da Austrália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges descreveu esta segunda-feira como "inesquecível" o percurso no Open da Austrália, onde chegou aos oitavos de final, considerando que faltou "um bocadinho extra" para derrotar o russo Daniil Medvedev, terceiro jogador mundial."Que loucura de dia. Pude participar na quarta ronda do Australian Open, é mais do que alguma vez imaginei e nem acredito ainda que joguei na Rod Laver [Arena]. Experiência incrível, é só isso que posso dizer", resumiu, em declarações aos jornalistas portugueses.

Horas depois de ter visto Medvedev travar o seu percurso histórico em Melbourne Park, onde se tornou no primeiro português a atingir os oitavos de final, o maiato de 26 anos garantiu estar "muito contente" pela sua prestação no primeiro 'Grand Slam' da temporada.

"Nunca pensei que pudesse chegar tão longe. Tive aqui encontros que vou recordar para o resto da minha vida. Um torneio inesquecível, uma experiência muito emocionante para mim e que, como disse, vou guardar, sem dúvida, para sempre", confessou.

O número um nacional e 69.º jogador mundial analisou ainda o encontro dos 'oitavos' frente ao terceiro tenista do ranking ATP, com quem perdeu por 6-3, 7-6 (7-4), 5-7 e 6-1.

"O jogo não correu como eu queria, mas não dá sempre para tudo. O Daniil joga muito bem, tem um nível muito alto, muito consistente do início ao fim, e eu não consegui manter o meu nível. Apesar de ter feito um bom jogo e ter mostrado que posso competir com jogadores como ele, faltou-me ali um bocadinho extra", considerou.

Ainda assim, para Borges, "no fundo, no fundo", o encontro frente a Medvedev foi "uma grande aprendizagem também".

"Espero usar isso para os meus próximos torneios. Agora, é usar isto como motivação e continuar a trabalhar para chegar mais e mais longe", acrescentou.