Nuno Borges despede-se com grande exibição nos oitavos-de-final do Open da Austrália

Nuno Borges, número um português e a partir da próxima semana o segundo tenista português de sempre a entrar no top 50 ranking ATP, terminou esta segunda-feira a sua histórica campanha no Australian Open, ao cair nos oitavos-de-final diante de um dos melhores jogadores do Mundo e principais candidatos ao título em Melbourne.O maiato de 26 anos, que se tornou no primeiro português de sempre a chegar à segunda semana do primeiro Grand Slam do calendário, viu a sua caminhada de sonho interrompida pelo russo Daniil Medvedev, número três do Mundo, antigo líder ATP e finalista deste torneio em 2021 e 2022, por 6-3, 7-6(4), 5-7 e 6-1, num muito interessante duelo de 3h10, no qual Borges chegou a salvar dois match points no terceiro set, em que virou de 2-5 abaixo, salvando dois match points pelo caminho.Medvedev espera pelo polaco Hubert Hurkacz (9.º ATP) ou pelo qualifier francês Arthur Cazaux nos quartos-de-final de quarta-feira. Borges despede-se de Melbourne com um novo recorde nacional de pontos (200) e dinheiro (243 mil euros) em Grand Slams.