Nuno Borges: «No terceiro set pensei 'talvez consiga mesmo vencer isto'»

The Portuguese star upsets Grigor Dimitrov as he advances to the second week of the #AusOpen for the first time pic.twitter.com/DNK6YSevcx — Eurosport (@eurosport) January 20, 2024

Nuno Borges assumiu, este sábado, que ainda "não consegue acreditar" que garantiu a qualificação para os oitavos de final do Open da Austrália após bater o búlgaro Grigor Dimitrov em quatro sets "Ainda não consigo acreditar. Que grande jogo. Nunca esperei estar aqui, mas cá estou eu: segunda semana do Open da Austrália. Quem diria...", começou por dizer o tenista português, que em declarações à Eurosport revelou que começou a acreditar que podia vencer o jogo no terceiro set."Pensei: 'Merda, talvez consiga mesmo vencer isto'. É como as pessoas dizem: um jogo de cada vez, um set de cada vez, ficar no jogo até ao fim. Continuei a testar os meus limites, os limites do meu adversário. Sei que tudo pode acontecer num jogo de ténis e este foi o verdadeiro exemplo disso", frisou, antes de agradecer o apoio dos portugueses. "Tento manter-me focado no jogo. Sei que esta atmosfera pode ser demasiado - no bom sentido -, mas agradeço a todos. Faz com que o jogo seja ainda mais especial, acho que nunca joguei em frente a tanta gente. Agradecer à minha equipa e a todos os portugueses, que trazem as bandeiras para cá. Foi incrível".O tenista português, que assim igualou o registo de João Sousa - que em 2019 tinha atingido os oitavos de final em Wimbledon -, garantiu ainda que não pensa festejar durante muito tempo. "O ténis dá-te confiança à medida que vais vencendo, mas é algo que não dura muito. É preciso concentrar imediatamente no próximo jogo. Não diria que passo dias a digerir as derrotas, acho que melhorei nesse aspeto, mas ainda sinto algumas dificuldades com isso", rematou.Recorde-se que nos oitavos de final Nuno Borges vai defrontar o russo Daniil Medvedev, número 3 do ranking ATP.







