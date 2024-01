Open da Austrália: Francisco Cabral eliminado na competição de pares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Francisco Cabral foi esta sexta-feira eliminado do Open da Austrália, juntamente com o inglês Henry Patten, ao perder em dois sets na segunda ronda da competição de pares.

O mexicano Santiago González e o britânico Neal Skupski, os sextos cabeças-de-série do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, precisaram de uma hora e um minuto para derrotar Cabral e Patten pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Esta foi também a terceira derrota da dupla luso-britânica esta época, após o desaire na primeira ronda dos dois torneios de preparação para o Open da Austrália, em Hong Kong e Adelaide (Austrália).

Ainda assim, o português, número 51.º na hierarquia mundial de pares, conseguiu pela primeira vez vencer um encontro em Melbourne Park, ao lado de Patten (73.º na classificação ATP em pares), com quem tem jogado desde outubro passado.

Cabral, de 26 anos, tem como melhor resultado no Grand Slam a presença na terceira ronda de Roland Garros em 2023, ao lado do brasileiro Rafael Matos, e atingiu a segunda eliminatória em Wimbledon (2022 e 2023) e no Open dos Estados Unidos (2022 e 2023).

O português foi ainda o campeão de pares do Estoril Open (ao lado do compatriota Nuno Borges) em 2022, ano em que também venceu o ATP 250 de Gstaad (com o bósnio Tomislav Brkic).