Pai de Djokovic diz que filho está 'em cativeiro': «Se não o deixarem entrar vamos para as ruas lutar»

A chegada de Novak Djokovic à Austrália está a tornar-se numa verdadeira novela. Depois de ter visto a sua entrada recusada pelo país, o tenista sérvio aguarda há larguíssimas horas para que a sua situação seja resolvida e, ao que parece, o desfecho está longe de acontecer. Atualmente em Belgrado, o seu pai já reagiu e à imprensa local assegurou que irá à luta caso a entrada seja recusada."Não faço ideia do que se está a passar. O meu filho está sequestrado há umas cinco horas. Isto é uma luta pela liberdade do mundo, não é uma luta só do Novak, é uma luta por todos no mundo! Se não o deixarem entrar em meia hora, vamos lutar para as ruas. Isto é uma luta por todos", atirou Srdan Djokovic, ao 'Sputnik Serbia'.Djokovic, refira-se, está já há mais de sete horas retido nos postos de controlo de fronteira no aeroporto de Melbourne, tendo sido colocado numa sala com presença policial, aparentemente sem acesso ao seu telemóvel e separado da sua equipa, incluindo do seu treinador Goran Ivanisevic. Nas redes sociais, refira-se, o técnico partilhou a publicação que pode ver abaixo, na qual fala de uma pouco habitual viagem à Austrália.Lembre-se que toda a polémica começou quando Djokovic assegurou a entrada no país através de uma exceção médica , que lhe permitiria superar o controlo fronteiriço sem estar vacinado contra a Covid-19. A situação levou a uma resposta do governo , com a garantia de que essa mesma exceção teria de ser comprovada. Posteriormente surgiu um outro problema, já que o visto que foi pedido para entrar no país não permitiria exceções deste tipo . E é por isso que o número 1 mundial aguarda para entrar...