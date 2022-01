Presidente da República sérvio garante: «Vamos lutar pelo Novak Djokovic, pela justiça e verdade»

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vucic (@buducnostsrbijeav)

A situação em torno de Novak Djokovic já se tornou uma verdadeiro assunto de estado. Nas redes sociais, o Presidente da República sérvio deixou há pouco uma mensagem, na qual promete que o país irá lutar pelos direitos do seu tenista, que como se sabe viu a sua entrada na Austrália ser recusada por conta de irregularidades do visto e também devido à exceção médica que lhe permitiria entrar no país sem estar vacinado."Acabei de ter uma conversa telefónica com o Novak Djokovic. Disse-lhe que toda a Sérvia está com ele e que as autoridades estão a fazer de tudo para travar esta intimidação ao melhor tenista do mundo num curto espaço de tempo. De acordo com todas as normas judiciais internacionais, a Sérvia vai lutar pelo Novak Djokovic, pela justiça e verdade. E, já agora, o Novak é forte, todos o conhecemos", podia ler-se na publicação Aleksandar Vucic.