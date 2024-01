Rafael Nadal falha Open da Austrália

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Rafael Nadal anunciou este domingo que vai falhar o Open da Austrália, depois de ter sofrido uma nova lesão após ter sido eliminado nos quartos de final em Brisbane, na Austrália, no seu primeiro torneio no regresso à competição após quase um ano de ausência. Numa mensagem publicada nas suas redes sociais, o tenista espanhol sublinhou que espera voltar a estar ao seu "melhor nível dentro de três meses"."Olá a todos. Durante o meu último jogo, em Brisbane, sofri um pequeno problema muscular que, como sabem, me preocupou. Assim que cheguei a Melbourne, tive a oportunidade de fazer uma ressonância magnética, e tenho uma microrrutura muscular, não na mesma zona na qual sofri a lesão, e isso são boas notícias. Neste momento, não estou preparado para competir ao máximo nível em jogos de cinco sets. Vou regressar a Espanha para ver o meu médico, receber tratamento e descansar. Trabalhei arduamente durante o ano para este regresso, e, como sempre disse, o meu objetivo é estar ao melhor nível dentro de três meses", escreveu.Ainda assim, Nadal não embarca em pessimismos: "Dentro da triste notícia que é não poder jogar frente ao maravilhoso público de Melbourne, não é uma notícia muito má, e todos continuamos otimistas quanto à evolução da época. Queria muito jogar aqui, na Austrália, e tive a oportunidade de fazer alguns jogos que me deixaram muito feliz e otimista. Obrigado a todos pelo apoio, e vemo-nos em breve".Recorde-se que o Open da Austrália arranca este domingo e termina no próximo dia 28.