Treinador de Djokovic quebra silêncio: «Deportá-lo foi injusto e nada saudável»

Novak Djokovic foi impedido de participar no Open da Austrália por não estar vacinado contra a Covid-19, e Marian Vajda, treinador do sérvio, quebrou finalmente o silêncio, lembrando o "enorme sofrimento" pelo qual o tenista passou durante o processo de deportação "Foi uma decisão injusta e nada saudável, baseada na suposição de que Djokovic poderia fazer ou influenciar algo que ainda nem tinha acontecido. Não falo com ele desde que chegou a Belgrado. É óbvio que o atingiu mentalmente, isto vai magoá-lo durante muito tempo e vai ser difícil sair-lhe da cabeça", garantiu.Vajda sublinhou ainda a força mental de Djokovic, que regressará "em breve". "Conheço-o muito bem. É muito forte, resoluto e ainda não se despediu do ténis", rematou.