Alexander Zverev: «Parece que rompi vários ligamentos no meu pé direito»

As imagens e os gritos de dor não davam boas perspetivas e os exames iniciais confirmaram os piores cenários. O alemão Alexander Zverev sofreu uma grave lesão no pé direito, que provavelmente o deixará fora de ação durante largos meses. No Instagram, o número 3 mundial partilhou o primeiro diagnóstico e revelou quais os passos seguintes a dar."Estou de volta para casa. Tendo em conta os primeiros exames médicos, parece que rompi vários ligamentos laterais no meu pé direito. Vou voar para a Alemanha na segunda-feira para fazer mais exames e ver qual é a melhor e mais rápida forma de recuperação. Agradeço a todos pelas vossas mensagens. O vosso apoio significa muito para mim", partilhou no Instagram o tenista alemão, que na sexta-feira foi forçado a abandonar no final do segundo set no duelo com Rafa Nadal