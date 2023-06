Bia Maia brilha no Grand Slam

Beatriz Haddad Maia, de 27 anos e 14ª do WTA, fez história em Roland Garros ao tornar-se ontem na primeira mulher do Brasil a qualificar-se para os ‘quartos’ de um Grand Slam, desde a lendária Maria Bueno, há 55 anos. Bia, suspensa por doping em 2019, reabilitou a carreira com ajuda de wild cards da Federação Portuguesa (FPT) – o presidente Vasco Costa esteve na primeira fila –, venceu nos ‘oitavos’ a espanhola Sara Sorribes Tormo (134ª), por 6-7(3), 6-3 e 7-5, no jogo mais longo da época feminina (3h51)! Agora vai defrontar a tunisina Ons Jabeur (7ª). A polaca Iga Swiatek (1ª) e a norte-americana Coco Gauff (6ª) também se vão defrontar numa reedição da final de 2022. Nos masculinos, venceram os favoritos: o norueguês Casper Ruud (4º ATP) marcou duelo com o dinamarquês Holger Rune (6º) e o alemão Alexander Zverev (27º) vai jogar contra o argentino Tomas Etcheverry (49º).