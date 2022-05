Djokovic qualifica-se para a segunda ronda de Roland Garros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder mundial e detentor do título, qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do Torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, ao vencer o japonês Yoshihito Nishioka, 99.º ATP.

Djokovic, de 34 anos, superou o nipónico em três sets, pelos parciais de 6-3, 6-1 e 6-0, num embate que durou uma hora e 58 minutos.

Na segunda ronda, o sérvio, que procura o 21.º título do Grand Slam e terceiro em Paris, depois de 2016 e 2021, vai medir forças com o vencedor do embate entre o eslovaco Alex Molcan, 38.º da hierarquia, e o argentino Federico Coria, 54.º.