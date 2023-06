Iga Swiatek conquista terceiro título em Roland Garros

A tenista polaca Iga Swiatek bateu este sábado a checa Karolina Muchova e conquistou o terceiro título de Roland Garros, atingindo o mesmo patamar de Serena Williams, Monica Seles, Arantxa Sanchéz Vicario e Hilde Krahwinkel Sperling, todas tricampeãs em Paris.Numa final muito disputada, mas nem sempre bem jogada, a número um mundial confirmou o favoritismo diante da adversária, 43.ª colocada na hierarquia, pelos parciais de 6-3, 5-7 e 6-3, ao fim de duas horas e 46 minutos num court Philippe-Chatrier lotado.Iga Swiatek, de 22 anos, entrou melhor na terra batida parisiense, onde se sagrou campeã em 2020 e 2022, e fez-se valer da experiência em fases finais de 'majors' para, no segundo jogo do set inaugural, se colocar vantagem no marcador sobre Muchova, a disputar a sua primeira final do Grand Slam.Mais segura, mais confiante e com menos erros não forçados - cinco da polaca contra 14 da checa -, a também campeã do Open dos Estados Unidos não desperdiçou a oportunidade de, ao terceiro 'break point' de que dispôs, no oitavo jogo, encerrar o primeiro parcial, deixando Muchova ainda mais sob pressão.No segundo set, obrigada a vencer para tentar manter a discussão do título francês em aberto, Karolina Muchova, de 26 anos, reagiu bem, mesmo tendo sofrido a quebra de serviço no segundo jogo, e conseguiu devolver o 'break' no 2-3, altura em começou a jogar de igual para igual e a contrariar o domínio da jovem natural de Varsóvia.Apesar de ter desperdiçado uma oportunidade para averbar o segundo set (4-5), numa fase do encontro pautada por muitos erros e muitos nervos de parte a parte, a checa não vacilou na segunda ocasião e, após levantar as bancadas com a jogada mais entusiasmante do desafio, adiou a decisão do troféu para o terceiro parcial, ao concretizar o terceiro 'set point'.Os nervos e a ansiedade voltaram a tomar conta das duas finalistas no derradeiro parcial: Swiatek registou nove 'winners' contra 10 erros não forçados, enquanto Muchova somou oito pontos ganhantes contra o mesmo número de faltas provocadas.No final do encontro, venceu aquela que cometeu menos erros (27-38), soube lidar melhor com a pressão e assinalou três 'breaks' contra dois no set' decisiv.Foi assim que Iga Swiatek conquistou o quarto 'major' da carreira, igualando ainda outro registo notável da norte-americana Monica Seles e da japonesa Naomi Osaka, também vencedoras das quatro primeiras finais do Grand Slam disputadas.Em termos de precocidade, a polaca e agora tricampeã de Roland Garros só é superada pela norte-americana Serena Williams, antiga número um do mundo, que, aos 20 anos, alcançou o quarto troféu do Grand Slam, após os triunfos no Open dos Estados Unidos em 1999, então com 17 anos, Roland Garros, Wimbledon e o 'major' norte-americano em 2002.