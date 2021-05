Iga Swiatek inicia defesa do título com triunfo sobre Kaja Juvan

A tenista polaca Iga Swiatek, detentora do troféu, estreou-se esta segunda-feira com um triunfo sobre a eslovena Kaja Juvan na edição 2021 de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada.

No dia em que completa 20 anos, Swiatek, nona do ranking mundial, bateu Juvan, 101.ª, por 6-0, 7-5, em uma hora e 27 minutos.

Na próxima ronda do major de terra batida parisiense, a polaca vai defrontar a sueca Rebecca Peterson, 60.ª da hierarquia WTA, ou a norte-americana Shelby Rogers, 47.ª.