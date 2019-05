Karolina Pliskova apura-se para a terceira ronda de Roland Garros

Karolina Pliskova, segunda cabeça de série, qualificou-se esta quarta-feira para a terceira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a eslovaca Kristina Kucova.





A tenista checa, cuja presença nas meias-finais, em 2017, constitui o seu melhor registo na terra batida parisiense, precisou de apenas 57 minutos para afastar a eslovaca, 203.ª do ranking mundial e vinda da fase de qualificação, por duplo 6-2.Na próxima ronda, Pliskova, segunda da hierarquia mundial, vai defrontar a vencedora do encontro entre a croata Petra Martic, 31.ª do mundo, e a francesa Kristina Mladenovic, 53.ª.