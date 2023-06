Miyu Kato e Tim Puetz sagram-se campeões de pares mistos em Roland Garros

A japonesa Miyu Kato e o alemão Tim Puetz sagraram-se esta quinta-feira campeões de pares mistos de Roland Garros, ao baterem na final do segundo Grand Slam da temporada a canadiana Bianca Andreescu e o neozelandês Michael Venus.

Para conquistarem o seu primeiro título do Grand Slam, Kato e Puetz impuseram-se com os parciais de 4-6, 6-4 e 10-6, em uma hora e 35 minutos.

A japonesa foi uma das protagonistas desta edição do 'major' de terra batida parisiense, depois de ter sido desclassificada em pares femininos, juntamente com a parceira indonésia Aldila Sutjiadi, por ter acertado involuntariamente com uma bola numa apanha-bolas no encontro da terceira ronda daquele quadro.