A conversa desesperada de Djokovic com o supervisor do US Open: «Ela não foi ao hospital!»

Segundos após acertar com uma forte bolada no pescoço de uma juíza de linha, Novak Djokovic prestou de imediato assistência à visada e, em seguida, tentou defender-se perante os restantes oficiais, de forma a evitar a sua desqualificação nos quartos de final do US Open.





As imagens do momento mais surreal do ano no ténis: Djokovic incrédulo e a juíza de linha com falta de ar



Agora, parte da sua conversa com o supervisor, ainda em campo, foi divulgada por Ben Rothenberg, jornalista do NY Times, e nela constata-se que o tenista sérvio tentou de tudo para evitar a decisão mais drástica."Existem várias penalizações pelas quais se pode decidir. Jogo de penalidade, set de penalidade... (...) ela não teve de ir para o hospital por isto. (....) Vai mesmo decidir-se por uma desqualificação nesta situação? A minha carreira, Grand Slam, palco principal...", dizia 'Nole' a Lars Graff, que ripostou: "Se ela se tivesse levantado logo..."Certo é que a troca de opiniões, que durou minutos, terminou mesmo com a exclusão de Djokovic. O sérvio, refira-se, ficou ainda sem os pontos e o prize money conquistados até aos 'quartos' desta edição da prova