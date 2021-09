Alexander Zverev avança para as meias-finais do US Open

Já era expectável e o tenista alemão Alexander Zverev, número quatro mundial, confirmou o favoritismo diante do sul-africano Lloyd Harris. De regresso a Nova Iorque, onde há um ano perdeu o título do último major da temporada para o austríaco Dominic Thiem, o germânico e campeão olímpico de Tóquio2020 voltou a conquistar mais um triunfo (o quinto) em três sucessivos sets, desta vez frente ao 46.º classificado do ranking ATP, com os parciais de 7-6 (8-6), 6-3 e 6-4, em duas horas e seis minutos.



Depois de salvar um set point no serviço do adversário no tie-break do parcial inaugural, Zverev assumiu o controlo do desafio e, com 43 winners, 21 dos quais ases, e 26 erros não forçados, selou a sua 16.ª vitória consecutiva, com títulos conquistados nos Jogos Olímpicos e no Masters 1.000 de Cincinnati.



"Ele serviu incrivelmente bem no primeiro set, por isso não tive muitas chances. Sem saber bem como, consegui ganhar o set e isso soltou-me um pouco", confessou o alemão, na entrevista no court Arthur Ashe Stadium.



Na próxima ronda em Flushing Meadows, Alexander Zverev, de 24 anos, vai defrontar o vencedor do último encontro dos quartos de final, disputado na sessão noturna entre o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking ATP, e o italiano Matteo Berrettini, oitavo colocado.