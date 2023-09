Aryna Sabalenka pela terceira vez consecutiva nas 'meias' do US Open

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, de 25 anos, apurou-se esta quarta-feira, pela terceira vez consecutiva, para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao derrotar a chinesa Qinwen Zheng, número 23 do ranking WTA, em dois sets, com parciais de 6-1 e 6-4.

Nas meias-finais, a atual número 2 mundial e futura número 1 - vai subir ao topo do classificação após o fim do torneio - vai defrontar a vencedora do confronto entre Markéta Vondrosouva (9.ª) e Madison Keys (17.ª).

Com a eliminação da polaca Iga Swiatek, a atual número 1, a jogadora bielorrussa perfila-se assim como a favorita a vencer o torneio e a arrecadar o seu segundo Grand Slam da carreira, após já ter vencido o Open da Austrália este ano.