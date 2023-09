Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ben Shelton vence duelo norte-americano rumo às meias-finais do US Open Tenista vai agora defrontar o número dois do mundo, Novak Djokovic





