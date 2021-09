Campeões olímpicos imparáveis rumo aos quartos de final

O tenista alemão Alexander Zverev, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, e a suíça Belinda Bencic, vencedora na prova feminina, qualificaram-se esta segunda-feira para os quartos de final do Open dos Estados Unidos.

Com uma exibição muito sólida na abertura da sessão diurna no Arthur Ashe Stadium, o germânico, número quatro no 'ranking' ATP, registou a sua 15.ª vitória consecutiva, ao eliminar o italiano Jannik Sinner (16.º) em três sets, com os parciais de 6-4, 6-4 e 7-6 (7-5), em duas horas e 25 minutos.

Depois de conquistar a medalha olímpica e o troféu do Masters 1.000 de Cincinnati, Zverev, de 24 anos, salvou cinco set 'points' na terceira partida para garantir o regresso aos quartos de final em Nova Iorque, onde há um ano perdeu o título para o austríaco Dominic Thiem.

"Jogadores com confiança, que já jogaram muitos encontros, normalmente sabem o que fazer nesta situação. Acho que joguei muito bem no segundo set e no primeiro também. Sinto que fiz apenas um mau jogo durante todo o encontro e isso tornou tudo muito difícil no terceiro set, por isso estou contente por seguir em frente", confessou, após registar 37 'winners', 17 dos quais ases, e 38 erros não forçados.

Na tentativa de se tornar no segundo tenista a conquistar a medalha de ouro olímpica e o título do último major da temporada desde o britânico Andy Murray em 2012, Alexander Zverev vai defrontar agora, naquela que será a sua sétima presença no lote de oito finalistas de um torneio do Grand Slam, o sul-africano Lloyd Harris.

O jovem 46.º classificado da hierarquia ATP precisou de quatro partidas, no Louis Armstrong Stadium, para se impor ao norte-americano Reilly Opelka (24.º ATP), por 6-7 (6-8), 6-4, 6-1 e 6-3, e assegurar a sua estreia nos quartos de final de um torneio do Grand Slam.

Na competição feminina, à semelhança de Zverev, a campeã olímpica, Belinda Bencic, que figura no 12.º lugar do ranking WTA, derrotou a polaca Iga Swiatek (8.ª), campeã de Roland Garros em 2020, em dois sets , pelos parciais de 7-6 (14-12) e 6-3, ao cabo de duas horas e sete minutos de um duelo discutido no segundo palco principal de Flushing Meadows.

A próxima adversária da helénica será a jovem britânica Ema Raducanu, de 18 anos, que eliminou a norte-americana Shelby Rogers, por 6-2 e 6-1, para se apurar, pela primeira vez, para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, já depois de ter causado sensação com a sua presença nos oitavos de final de Wimbledon.