Carlos Alcaraz apura-se para as meias-finais do US Open

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número um do mundo, apurou-se na quarta-feira à noite para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, pela terceira vez, depois de bater o alemão Alexander Zverev.Alcaraz superou o 12.º da hierarquia, pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-4, numa partida que teve a duração de duas horas e 30 minutos, em Flushing Meadows, Nova Iorque, no último Grand Slam da temporada.

Nas meias-finais, o espanhol vai defrontar o russo Daniil Medvedev, número três do ranking mundial, que superou o oitavo da hierarquia, o compatriota Andrey Rublev, em três sets, pelos parciais de 6-4, 6-3 e 6-4

Alcaraz, de 20 anos, que venceu o seu primeiro Grand Slam no ano passado em Nova Iorque, quer ser o primeiro homem a ganhar títulos consecutivos em Flushing Meadows desde que Roger Federer conquistou cinco torneios seguidos, entre 2004 e 2008.