Carreño-Busta e a desqualificação de Djokovic no US Open: «Foi um pouco chocante, não?»

O tenista espanhol Pablo Carreño-Busta confessou que ficou um pouco chocado com a desqualificação do sérvio Novak Djokovic no US Open, por acertar com uma bola numa juiz de linha, mas afirmou que "regras, são regras".

"Foi um pouco chocante, não?", disse, em conferência de imprensa o 27.º jogador mundial, depois de receber o 'passaporte' para os quartos de final do US Open, num jogo que liderava por 6-5, com um 'break' de avanço, no primeiro 'set'.

Precisamente depois de ficar em desvantagem, num primeiro parcial em que havia desperdiçado três 'set points' consecutivos no 10.º jogo, Djokovic acertou com uma bola numa juiz de linha e foi desqualificado, de nada lhe valendo um pedido de desculpas.

"Se foi uma decisão justa? Bem, regras, são regras. O árbitro e o supervisor fizeram o que deviam, mas não é fácil fazê-lo", afirmou o tenista espanhol, que, em 2017, foi semi-finalista do 'Grand Slam' norte-americano.

A desqualificação de Djokovic, que abandonou Flushing Meadows sem falar aos jornalistas, não é habitual, pelos motivos que foi, mas já tem precedentes no circuito. Em 2017, aconteceu ao canadiano Denis Shapovalov, que num jogo da Taça Davis acertou com a bola na cara do árbitro de cadeira, e, em 1995, ao inglês Tim Henman, que, em Wimbledon, acertou com a bola na cabeça de um apanha-bolas num jogo de pares.

O sérvio sofreu, assim, a primeira derrota do ano, após um perfeito 26-0, caindo pelo segundo ano consecutivo na quarta ronda do US Open, um ano depois de ter sido afastado na mesma fase pelo suíço Stan Wawrinka, ao desistir, lesionado no ombro esquerdo, quando perdia por 6-4, 7-5 e 2-1.

As imagens do momento mais surreal do ano no ténis: Djokovic incrédulo e a juíza de linha com falta de ar



O líder do 'ranking' era o grande favorito a um quarto triunfo na prova, depois de 2011, 2015 e 2018, até pelas várias ausências, nomeadamente do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal.

Face a Carreño-Busta, o líder do 'ranking' mundial tinha estado muito perto de arrebatar o primeiro 'set' no 10.º jogo, mas, com 5-4 e 0-40 no serviço do espanhol, permitiu que este salvasse três 'set points' consecutivos e fizesse o 5-5.

No 11.º jogo, o 27.º jogador mundial chegou a 0-40 no serviço do sérvio, conquistando, também ele, três 'set points', para materializar o segundo e fazer o 6-5. No imediato, Djokovic acertou uma bola onde não podia e foi desqualificado.

O jogador de 33 anos ficou, assim, inesperadamente, fora da corrida ao seu quarto título no US Open e a um 18.º 'Grand Slam', que lhe permitiria aproximar-se dos 19 do espanhol Rafael Nadal e dos 20 do recordista, o suíço Roger Federer.

Por seu lado, Pablo Carreño-Busta, que em 2017 foi semi-finalista da prova norte-americana, segue para os quartos de final, nos quais vai defrontar o vencedor do embate entre o belga David Goffin e o canadiano Denis Shapovalov.