Nadal conquista o US Open pela quarta vez em final épica

Rafael Nadal, de 33 anos, conquistou este domingo ao final da noite o seu quarto título no US Open, ao sair vencedor de uma final épica diante do russo Daniil Medvedev, de 23, por 7-5, 6-3, 5-7, 6-4 e 6-4, em 4 horas e 51 minutos de duelo. É o 19.º título de Grand Slam de Nadal, que está agora a um do recordista, Roger Federer, com 20.O encontro até podia ter ficado resolvido em três partidas: Nadal teve break de vantagem com 3-2 no terceiro parcial, mas Medvedev reagiu, agarrou-se a tudo o que conseguiu, salvou dois break points a 4-4 (um deles, Rafa atirou um smash de fundo do campo para a rede) e superiorizou-se na fase final, levando o duelo para um quarto set.Quarto set que ficou marcado pelo equilíbrio, onde ambos os jogadores conseguiram manter os respetivos serviços, só que ao décimo jogo, o russo recuperou de 40-15 abaixo e fez um break que lhe valeu levar tudo para o quinto set. Quando se pensava que Medvedev poderia partir em vantagem, Nadal voltou a mostrar o porquê de ser um dos melhores tenistas de sempre e foi mais forte na quinta partida, impondo-se com contornos épicos.