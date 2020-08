Djokovic ante Dzumbur e Medvedev diante Delbonis na primeira ronda do US Open

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, vai estrear-se no Open dos Estados Unidos, segundo 'major' da temporada, frente a Damir Dzumbur, enquanto o russo Daniil Medvedev, finalista de 2019, vai defrontar Federico Delbonis, ditou o sorteio.

Novak Djokovic, primeiro cabeça de série, tem encontro marcado com o bósnio Dzumbur, número 107 do 'ranking' ATP, que tem como melhor desempenho em Flushing Meadows a presença na terceira ronda, alcançada em 2017.

O sérvio, detentor de três títulos do torneio nova-iorquino e que procura o 18.º 'major' da carreira, calhou na metade superior do quadro, assim como o belga David Goffin, sétimo pré-designado, que vai jogar frente ao norte-americano Reilly Opelka na jornada inaugural.

Igualmente na primeira secção do quadro está o alemão Alexander Zverev, com desafio agendado com o sul-africano Kevin Anderson, finalista do US Open em 2017, enquanto o grego Stefanos Tsitsipas ficou na segunda secção e medirá forças com o espanhol Albert Ramos-Viñolas.

Face à ausência do campeão em título, Rafael Nadal, por opção, e do suíço Roger Federer, por estar a recuperar de duas cirurgias ao joelho direito, o russo Daniil Medvedev, que discutiu a final há um ano com o espanhol, deverá ser um dos maiores opositores de Novak Djokovic.

Medvedev, terceiro cabeça de série, vai arrancar a sua campanha em Flushing Meadows diante do argentino Federico Delbonis, enquanto o austríaco Dominic Thiem, segundo pré-designado, terá como primeiro adversário o jovem espanhol Jaume Munar, de 23 anos.

Na competição feminina, o sorteio efetuado hoje sentenciou o embate entre Karolina Pliskova, primeira cabeça de série, e a ucraniana Anhelina Kalinina e encontro entre a norte-americana Sofia Kenin, campeã do Open da Austrália em janeiro, e Yanina Wickmayer.

Serena Williams, terceira cabeça de série que procura conquistar em casa o 24.º 'major' da carreira, vai estrear-se ante a compatriota Kristie Ahn e a japonesa Naomi Osaka, vencedora do US Open em 2018, vai defrontar a também nipónica Misaki Doi.

A campeã Bianca Andreescu, por sua vez, não vai defender o título do US Open, que terá lugar em Flushing Meadows, entre 31 de agosto e 13 de setembro.