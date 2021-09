Djokovic e Shapovalov dominam e seguem para a terceira ronda

O número um mundial de ténis, Novak Djkovic, e o canadiano Denis Shapovalov, 10.º colocado, asseguraram sem dificuldade a passagem à terceira ronda do Open dos Estados Unidos, último 'major' da temporada, a decorrer em Nova Iorque.





De regresso ao Arthur Ashe Stadium, onde conquistou três vezes o título do torneio norte-americano (2011, 2015 e 2018), o tenista de Belgrado ultrapassou facilmente Tallon Griekspoor, dos Países Baixos, em três 'sets', por 6-2, 6-3 e 6-2, em uma hora e 39 minutos, e manteve intacta a esperança de completar o Grand Slam esta temporada.Depois de ceder surpreendentemente um 'set' no encontro da jornada inaugural frente ao dinamarquês Holger Rune, Djokovic, de 34 anos, voltou ao seu melhor nível com 32 'winners' e 20 erros não forçados ante o 121.º colocado no 'ranking' ATP, que quebrou seis vezes em dez oportunidades."Foi uma boa exibição. Definitivamente melhor que na primeira ronda. Obviamente que estou muito contente com a forma como entrei em 'court'. Servi muito bem e encontrei o meu ritmo no serviço. Foi importante ter surgido com as minhas melhores armas", comentou o campeão do Open da Austrália, de Roland Garros e Wimbledon, os três primeiros 'majors' da época.Consumado o triunfo sobre o jovem Griekspoor de 25 anos, a jogar pela primeira vez no 'court' central de Flushing Meadows, Novak Djokovic vai enfrentar na próxima eliminatória um adversário mais experiente e vice-campeão em 2014, o japonês Kei Nishikori, que derrotou o norte-americano Mackenzie McDonald em cinco partidas, pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-3, 6-7 (5-7), 2-6 e 6-3.Tal como o líder do 'ranking' ATP, o canadiano Denis Shapovalov, sétimo cabeça de série, superou o espanhol Roberto Carballes Baena (95.º ATP) também em três sucessivos parciais, por 7-6 (9-7), 6-3 e 6-0, ao cabo de duas horas e sete minutos.Na sua quinta participação no Open dos Estados Unidos, após registar diante Baena 50 'winners', incluindo dez ases, e ter vencido 85 por cento dos pontos no primeiro serviço, o número dez mundial, de 22 anos, vai medir forças na fase seguinte da prova com o sul-africano Lloyd Harris.Numa jornada em que o alemão Alexander Zverev (4.º ATP), o italiano Matteo Berrettini (8.º ATP), a australiana Ashleigh Barty (1.ª WTA) e a polaca Iga Swiatek (8.ª WTA) garantiram igualmente a manutenção em prova, a checa Karolina Pliskova, quarta cabeça de série, passou por um duro teste ante a norte-americana Amanda Anisimova, que só cedeu ao fim de duas horas e 21 minutos, por 7-5, 6-7 (5-7) e 7-6 (9-7).Enquanto a antiga número um do mundo, finalista em Nova Iorque em 2016, vai defrontar agora a australiana Ajla Tomljanovic, a canadiana Bianca Andreescu, campeã em 2019, terá como próxima adversária a 'lucky loser' belga Greet Minnen, após derrotar a norte-americana Laura Davis, por duplo 6-4.