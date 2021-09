«Djokovic leva primeiro as tuas pernas... e depois a tua alma»

Novak Djokovic carimbou, na segunda-feira, a sua passagem aos quartos de final do US Open após vencer Jenson Brooksby por 3-1. O tenista sérvio foi surpreendido no primeiro set e teve de se aplicar para dar a volta e bater o norte-americano em quatro partidas, com os parciais de 1-6, 6-3, 6-2 e 6-2. A remontada de Djokovic entusiasmou o antigo tenista Andy Roddick que deixou rasgados elogios ao número um mundial.





First he takes your legs ……. Then he takes your soul — andyroddick (@andyroddick) September 7, 2021

"Prometo uma coisa. Conforme o jogo avança, Novak tornará este jogo na experiência mais fisicamente dolorosa que este rapaz já viveu. Hora e meia depois e muitos golpes físicos fortes... Sabemos que Novak pode lidar com isso", reforçou ainda durante a partida no Twitter.Após Djokovic virar o jogo, Roddick, ainda naquela rede social, comentou a abordagem que o tenista sérvio apresenta nas suas partidas: "Primeiro ele leva as tuas pernas... e depois leva a tua alma". "Há uma hora, nós já tínhamos visto isto antes... A forma física de Djokovic costumava ser a sua fraqueza. Ele é um dos melhores exemplos na história do desporto de transformar o negativo em positivo. É um monstro", explicou depois do jogo terminar.Djokovic não ficou indiferente ao elogio de Roddick e na entrevista dada após o jogo o sérvio chegou mesmo a agradecer ao antigo tenista. "Obrigado Andy, vou levar isso como um elogio. Só a primeira parte é que é verdade. A segunda... eu não levo a alma de ninguém. Toda a gente tem a sua alma, todos temos uma alma preciosa. Mas sim, vou levar as tuas pernas, com certeza", afirmou em tom de brincadeira.Novak Djokovic vai agora defrontar o tenista italiano Matteo Berrettini, número oito mundial, nos quartos de final do US Open.