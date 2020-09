Djokovic segue em frente após bater Kyle Edmund

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do ranking mundial, está na terceira ronda do US Open, após a vitória de esta quarta-feira sobre o britânico Kyle Edmund por 6-7 (5-7), 6-3, 6-4 e 6-2.

Djokovic até perdeu o primeiro set diante de Edmund (44.º), mas depois impôs o seu favoritismo nos três parciais seguintes, numa partida que durou mais de três horas.

O líder da tabela ATP vai enfrentar na próxima ronda da prova o alemão Jan-Lennard Struff (29.º), que ganhou com facilidade a sua partida contra o norte-americano Michael Mmoh (186.º).