Emma Raducanu faz história e conquista US Open

A tenista britânica Emma Raducanu derrotou este sábado a canadiana Leylah Fernandez na final do US Open, em Nova Iorque, e tornou-se, aos 18 anos, na primeira 'qualifier' a vencer um torneio do Grand Slam.





Num dia em que os Estados Unidos assinalaram os 20 anos dos ataques do 11 de setembro, uma homenagem também prestada no Arthur Ashe Stadium antes da histórica final, Raducanu, número 150 no ranking WTA, superou a também jovem adversária, de 19 anos, que figura no 73.º lugar na mesma hierarquia, em dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 51 minutos.Depois de ter surpreendido em Wimbledon, ao atingir os oitavos de final na sua estreia em 'majors', a britânica, nascida em Toronto, sobreviveu à fase de qualificação em Flushing Meadows e, sem perder qualquer 'set' no quadro principal, tornou-se igualmente na mais jovem campeã de um Grand Slam desde Maria Sharapova, em 2004.No último teste diante da esquerdina de Montreal, também a jogar a primeira final de um 'major', após ultrapassar três jogadoras do top 5 mundial, a detentora do título Naomi Osaka (3.ª WTA) na terceira ronda, Elina Svitolina (5.ª WTA) nos quartos de final e Aryna Sabalenka (2.º WTA) nas meias-finais, Emma Raducanu entrou melhor no encontro e chegou primeiro ao break.Leylah Fernandez não se deixou intimidar e reagiu, restabelecendo a igualdade no marcador, antes de ceder o set inaugural, após um duelo muito equilibrado, no quarto set point do 10.º jogo, ao fim de uma hora.Na segunda partida, a canadiana imprimiu maior agressividade ao seu jogo e conseguiu a quebra de serviço no terceiro jogo (2-1), mas Raducanu, a jogar apenas o seu segundo 'major' da carreira, devolveu de imediato o break, dilatou a vantagem no sexto jogo (4-2) e, apesar de ter vacilado e desperdiçado dois 'set points', conquistou o título do US Open, último 'major' da temporada.Com 22 winners e 25 erros não forçados, face aos 18 pontos ganhantes e 26 erros não forçados da adversária, Emma Raducanu sucede a Osaka como campeã em Nova Iorque e na próxima segunda-feira deverá ascender à 23.ª posição do ranking WTA, enquanto a esquerdina de Montreal deverá subir ao 27.º posto.