Há dois portugueses prejudicados no US Open

O cancelamento da fase de qualificação do US Open prejudica dois tenistas portugueses que teriam acesso a essa etapa prévia da prova e assim ficam de fora do torneio: João Domingues (152º ATP) e Frederico Silva (193º) iriam à cidade que nunca dorme em condições normais e assim terão de ver a prova pela televisão e prepararem-se para a temporada de terra batida.

Em sentido inverso, Pedro Sousa (110º), que em condições normais iria jogar o qualifying, ganhou entrada direta no quadro, que vai contar com 120 jogadores apurados de forma automática pelos rankings e mais oito ‘wild cards’ da organização.

Normalmente, os torneios do Grand Slam dão acesso direto a 104 tenistas (mais 16 qualifiers e 8 wild cards) e nesse cenário era possível que Pedro, de 32 anos, ficasse de fora. Assim, vai estrear-se no principal quadro em Nova Iorque, naquele que será apenas o segundo Major da sua carreira, depois do Open da Austrália em 2019.

Pedro junta-se ao seu amigo João Sousa (66º ATP), que tem o recorde de melhor participação de um português na prova: foi aos oitavos-de-final em 2018.