Históricos Salisbury e Ram conquistam título de pares masculinos

O britânico Joe Salisbury e o norte-americano Rajeev Ram tornaram-se esta sexta-feira na segunda dupla de tenistas na Era Open a defender o título de pares masculinos do Open dos Estados Unidos, ao imporem-se na final em dois sets.



Os primeiros cabeças de série e campeões em título derrotaram o holandês Wesley Koolhof e o britânico Neal Skupski, segundos pré-designados, com os parciais de 7-6 (7-4) e 7-5, em uma hora e 56 minutos.

Salisbury, que segurou o número um mundial na variante, e Ram tornaram-se na segunda dupla a conquistar dois cetros consecutivos de pares masculinos em Flushing Meadows na Era Open (1968), depois dos 'míticos' Todd Woodbridge e Mark Woodforde terem defendido o título com sucesso em 1996.

Se o britânico estendeu para 17 o número de vitórias consecutivas no Grand Slam nova-iorquino -- sagrou-se campeão de pares masculinos e mistos em 2021, títulos a que juntou o conquistado hoje - Ram, de 38 anos, disputou o seu 22.º US Open consecutivo (com 11 parceiros).

Já Wesley Koolhof e Neal Skupski, carrascos de João Sousa e do seu parceiro brasileiro Marcelo Demoliner nos 'quartos', despedem-se do seu primeiro Open dos Estados Unidos enquanto dupla como vice-campeões.