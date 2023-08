Iga Swiatek garante presença na 3.ª ronda do US Open

A tenista polaca Iga Swiatek, número um do mundo, apurou-se esta quarta-feira para a terceira ronda do Open dos Estados Unidos, o último major da temporada, ao vencer a australiana Daria Saville, em dois sets.

Swiatek, que defende o título conquistado na edição do ano passado, impôs-se à 322.ª da hierarquia da WTA pelos parciais de 6-3 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 35 minutos, em Flushing Meadows, Nova Iorque.

Na terceira ronda do derradeiro torneio do Grand Slam deste ano, a polaca vai defrontar a eslovena Kaja Juvan, número 145 do mundo, que chegou ao quadro principal proveniente do 'qualifying' e que eliminou a norte-americana Lauren Davis, em três sets.