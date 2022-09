João Sousa "contente com nível exibido" no US Open: «Tive vitórias muito boas»

O tenista português João Sousa fez esta quarta-feira um "balanço positivo" da sua participação no Open dos Estados Unidos, depois de ter sido eliminado nos quartos de final de pares e na segunda ronda de singulares, em Nova Iorque.

"Tanto em pares, como em singulares, acho que joguei a um bom nível. Tive vitórias muito boas. Na segunda ronda de singulares, o Cameron [Norrie] jogou muito bem, apesar de eu ter competido também a um bom nível, mas tive algumas mazelas físicas que, se calhar, não me deixaram estar a 100%", avançou, em declarações à agência Lusa.

O vimaranense, 59.º colocado no ranking ATP, foi afastado do quadro de singulares pelo britânico Cameron Norrie, número nove mundial, em três sets, pelos parciais de 6-4, 6-4 e 7-6 (7-4), mas garante estar "muito feliz com o nível exibido."

"É sempre bom e gratificante vencer encontros no Grand Slam, seja em pares ou singulares, é motivo de orgulho. Portanto, estou muito contente com esta participação no último 'major' da temporada", frisou.

João Sousa chegou a Flushing Meadows com algumas limitações no ombro direito, depois de ter sofrido "um pequeno contratempo" em Montreal, como contou então, e ainda não conseguiu recuperar plenamente, embora esteja a contar estar apto a representar Portugal na Taça Davis na eliminatória com o Brasil, que terá lugar, na próxima semana, em Viana do Castelo.

"Em princípio vou competir na Taça Davis, apesar de ainda não estar a 100% do ombro. Tenho feito tratamento e espero na próxima semana já estar a 100%", rematou o minhoto.